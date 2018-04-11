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11 апреля 2018
10 апреля 2018
07:27  11 апреля 2018 1

Два топ-менеджера «Русала» покинули компанию из-за санкций США

Морг, увольнение, безработица, эмоции, безработица, увольнение работника, потеря работы, ты уволен
«Русал» продолжает нести кадровые потериФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Из-за антироссийских санкций, введенных Минфином США, Совет директоров «Русала» покинули еще два топ-менеджера — директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор ОНЭКСИМ Даниэль Вольф. Об этом говорится в официальном сообщении компании, опубликованном в среду, 11 апреля.

В заявлении отмечается, что после кадровых изменений Совет директоров «Русала» теперь входят два исполнительных директора, семь неисполнительных директоров и пять независимых неисполнительных директоров. Днем ранее, 10 апреля, компанию также покинули гендиректор Glencore Айван Глазенберг и независимый директор Филип Лэйдер, пишет ТАСС.

Напомним, что Минфин США расширил санкции против России 6 апреля. В новый список вошли свыше двадцати российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 12 компаний. После этого акции «Русала» Олега Дерипаскки упали на 45,91%, а сам миллиардер потерял за один день 957 млн долларов, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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