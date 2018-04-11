Два топ-менеджера «Русала» покинули компанию из-за санкций США

Из-за антироссийских санкций, введенных Минфином США, Совет директоров «Русала» покинули еще два топ-менеджера — директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор ОНЭКСИМ Даниэль Вольф. Об этом говорится в официальном сообщении компании, опубликованном в среду, 11 апреля.
В заявлении отмечается, что после кадровых изменений Совет директоров «Русала» теперь входят два исполнительных директора, семь неисполнительных директоров и пять независимых неисполнительных директоров. Днем ранее, 10 апреля, компанию также покинули гендиректор Glencore Айван Глазенберг и независимый директор Филип Лэйдер, пишет ТАСС.
Напомним, что Минфин США расширил санкции против России 6 апреля. В новый список вошли свыше двадцати российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 12 компаний. После этого акции «Русала» Олега Дерипаскки упали на 45,91%, а сам миллиардер потерял за один день 957 млн долларов, напоминает «Национальная служба новостей».