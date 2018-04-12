{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
11 апреля 2018
02:36  12 апреля 2018 0

Тереза Мэй готова поддержать удар по Сирии без согласия парламента

Тереза Мэй, мэй тереза
Премьер-министр Британии уже направила субмарины в СириюФото: Википедия
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила готовность присоединиться к боевым действиям против Сирии без разрешения британского парламента.

Мэй готова одобрить участие Британии в ударе по Сирии без санкции парламента. По информации телеграм-каналов, британский премьер уже направила субмарины к берегам Сирии. Помимо этого, Мэй намерена избежать задержек, которые могут быть вызваны согласованием военной операции с парламентом страны, пишет Nation News.

При этом, в свете событий, связанных с заявлением Трампа о возможном ударе по Сирии, появилась информация о том, что российские военные корабли якобы покинули порт в сирийском Тартусе, передает РБК. На одном из спутниковых снимков, предоставленных компанией Image Satellite Internacional, отчетливо видно не менее семи военных и вспомогательных кораблей, которые стоят в доках базы. На второй фотографии все корабли, за исключением одной подводной лодки, уже покинули места стоянки.

Отметим, что ранее Тереза Мэй ответила отказом Дональду Трампу на предложение провести совместную операцию в Сирии. По словам британского премьера, что Лондон не планирует участвовать в атаке на Сирию без железных доказательств применения химического в сирийской Думе, сообщало RT.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров