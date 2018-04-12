Тереза Мэй готова поддержать удар по Сирии без согласия парламента

02:36 12 апреля 2018 0

Премьер-министр Британии уже направила субмарины в Сирию Фото: Википедия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила готовность присоединиться к боевым действиям против Сирии без разрешения британского парламента.

Мэй готова одобрить участие Британии в ударе по Сирии без санкции парламента. По информации телеграм-каналов, британский премьер уже направила субмарины к берегам Сирии. Помимо этого, Мэй намерена избежать задержек, которые могут быть вызваны согласованием военной операции с парламентом страны, пишет Nation News.

При этом, в свете событий, связанных с заявлением Трампа о возможном ударе по Сирии, появилась информация о том, что российские военные корабли якобы покинули порт в сирийском Тартусе, передает РБК. На одном из спутниковых снимков, предоставленных компанией Image Satellite Internacional, отчетливо видно не менее семи военных и вспомогательных кораблей, которые стоят в доках базы. На второй фотографии все корабли, за исключением одной подводной лодки, уже покинули места стоянки.

Отметим, что ранее Тереза Мэй ответила отказом Дональду Трампу на предложение провести совместную операцию в Сирии. По словам британского премьера, что Лондон не планирует участвовать в атаке на Сирию без железных доказательств применения химического в сирийской Думе, сообщало RT.