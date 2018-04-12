Решетников купил квартиру в Перми

Глава региона не собирается покидать Пермский край
Губернатор Пермского края Максим Решетников обзавелся квартирой в Перми, о чем рассказал в интервью газете «Звезда». Глава региона также назвал слухи о его переходе в федеральное правительство «национальной игрой».
«Видимо, это национальная игра: как только губернатор вступает в должность, через месяц о нем говорят: „Вот он накосячил, сейчас его снимут“. Либо: „Он молодец, и его заберут в Москву“», — высказался Решетников и добавил, что никуда не собирается, так как недавно закрыл ипотеку на квартиру в Перми.
Ранее Максим Решетников дал интервью «URA.RU». В нем глава региона рассказал о личных планах и взглядах на прошлое и будущее Пермского края.