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12 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:26  12 апреля 2018 0

СМИ: Зюганов попал в реанимацию

Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, зюганов геннадий
В КПРФ отрицают, что у лидера партии проблемы со здоровьемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову сделана сложная операция и в настоящее время он находится в реанимации. Об этом сообщают СМИ, но в самой партии все отрицают.

Об операции сообщил телеграм-канал Mash. Отмечалось, что у Зюганова произошло резкое обострение некоего «хронического заболевания», но в настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильное.

Пресс-секретарь партии Александр Ющенко заявил журналистам, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, это обычный «вброс», сделанный неизвестными. Однако внук Зюганова частично подтвердил госпитализацию: «Я прошу прощения, но это фигня полная. Я не знаю, кто запустил эту информацию. Он находится на самом обычном обследовании. Никакой операции не было», — цитирует РЕН-ТВ Леонида Зюганова.

Игорь Чукреев
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