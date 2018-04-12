СМИ: Зюганов попал в реанимацию

22:26 12 апреля 2018 0

В КПРФ отрицают, что у лидера партии проблемы со здоровьем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову сделана сложная операция и в настоящее время он находится в реанимации. Об этом сообщают СМИ, но в самой партии все отрицают.

Об операции сообщил телеграм-канал Mash. Отмечалось, что у Зюганова произошло резкое обострение некоего «хронического заболевания», но в настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильное.

Пресс-секретарь партии Александр Ющенко заявил журналистам, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, это обычный «вброс», сделанный неизвестными. Однако внук Зюганова частично подтвердил госпитализацию: «Я прошу прощения, но это фигня полная. Я не знаю, кто запустил эту информацию. Он находится на самом обычном обследовании. Никакой операции не было», — цитирует РЕН-ТВ Леонида Зюганова.