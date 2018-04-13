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Главные новости Челябинской области
14:33  13 апреля 2018 0

Челябинский союз журналистов созвал внеочередное заседание после смерти председателя

Союз журналистов. Челябинск., давиденко ольга
Ольга Давиденко за три года многое сделала для областного союза журналистовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дата прощания с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко, скончавшейся 12 апреля от тяжелого заболевания, еще не назначена. В начале будущей недели ее тело доставят из Израиля, где Давиденко проходила лечение, после чего состоятся похороны.

На внеочередном заседании правления союза 13 апреля, в пятницу, врио руководителя назначена Татьяна Строганова. Чуть позже определятся с датой конференции, на которой изберут нового председателя. Свои соболезнования по поводу кончины Ольги Давиденко выразили губернатор Борис Дубровский, правительство, Заксобрание области, другие властные и общественные структуры, а также коллеги. Отдельные соболезнования — вице-спикеру ЗСО Семену Мительману, супругу Ольги.

Ольга Давиденко родилась в Алтайском крае, но начинала свой профессиональный путь в Челябинске. Была одним из лучших телеведущих на ТРЦ «Восточный экспресс», работала в пресс-службе областной полиции. За три года на посту председателя областного союза журналистов Давиденко сделала очень многое. Союз стал по-настоящему действующей структурой. Очень много делалось для ветеранов-журналистов. Правление и большое жюри союза всегда приходило на помощь СМИ при возникновении конфликтных ситуаций. Так, к примеру, было, когда понадобилась помощь «URA.RU», за что очень благодарна челябинская редакция.

Давиденко умела находить решения самых сложных проблем. Все отмечали ее такт, высокий профессионализм и интеллигентность. Коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся. Никто не подозревал о проблемах со здоровьем. В феврале ей исполнилось 50 лет. Вся лента «Фейсбука» челябинцев пестрит сообщениями: «Удивительно светлый человек… Умница, красавица… Как жаль… Вечная память!.. Она была лучшая!» Редакция «URA.RU» выражает искренние соболезнования родным и близким.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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