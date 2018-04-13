{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Пермского края
17:29  13 апреля 2018 0

В центре Перми фонарный столб упал на дорогу, едва не смяв троллейбус. «Очуметь!» ФОТО

Троллейбус от удара спасли электропроводаФОТО: «Мой город-Пермь», «ВКонтакте»

В Перми на Комсомольском проспекте в пятницу, 13 апреля, на проезжую часть упала опора контактной сети электротранспорта. Проезжавший мимо троллейбус не оказался погребен под тяжестью столба лишь чудом — его спасли провода.

ЧП случилось 13 апреля в 11 часов 15 минут рядом с пересечением Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко. Как рассказывают очевидцы, опора начала падать, когда возле нее проезжал троллейбус, и, если бы не натянутые над дорогой провода, столб смял бы общественный транспорт. Улицу тут же перекрыли. На время ремонтных работ движение автобусов и автомобилей направили по параллельной улице.

В соцсетях пермяки принялись бурно обсуждать инцидент. «Махнул рогами», «Город постепенно разрушается», «Столб сгнил и упал», «В Перми настолько суровые троллейбусы, что даже столбы вырывают с „корнем“», «Теперь точно троллейбусам хана», — написали пользователи в паблике во «ВКонтакте» «Мой город-Пермь».

Как пояснили «URA.RU» в отвечающей за установку опор компании МУП «ПермГорЭлектроТранс», во время инцидента никто не пострадал, на место выехала ремонтная бригада, которая демонтировала повисшую на электросетях опору. «Аварийная бригада убрала опору, вывезла с проезжей части. Этой ночью запланирована установка новой опоры. Причины падения опоры контактной сети электротранспорта выясняются», — пояснила пресс-секретарь «ПермГорЭлектроТранс» Анна Орлова. Она также отметила, что через два часа после случившегося улицу открыли для автобусов и автомобилей. Однако троллейбусы по этой улице не ездят до сих пор.

Как ранее писало «URA.RU», пермские власти планируют отказаться от троллейбусов из-за их неэффективности. В качестве замены предлагаются электроавтобусы и трамваи. Точные даты изменений в рамках транспортной реформы пока не называются.

ФОТО: «Мой город-Пермь», «ВКонтакте»
Авария. На перекрестке ул.Полины Осипенко и Комсомольского проспекта упал уличный фонарь. Пермь, фонари освещения
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Авария. На перекрестке ул.Полины Осипенко и Комсомольского проспекта упал уличный фонарь. Пермь, аварийная служба
Упавшую опору убрали с проезжей части
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Авария. На перекрестке ул.Полины Осипенко и Комсомольского проспекта упал уличный фонарь. Пермь, авария
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Авария. На перекрестке ул.Полины Осипенко и Комсомольского проспекта упал уличный фонарь. Пермь, горсвет, авария
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Авария. На перекрестке ул.Полины Осипенко и Комсомольского проспекта упал уличный фонарь. Пермь, горсвет
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров