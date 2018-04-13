В Перми на Комсомольском проспекте в пятницу, 13 апреля, на проезжую часть упала опора контактной сети электротранспорта. Проезжавший мимо троллейбус не оказался погребен под тяжестью столба лишь чудом — его спасли провода.
ЧП случилось 13 апреля в 11 часов 15 минут рядом с пересечением Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко. Как рассказывают очевидцы, опора начала падать, когда возле нее проезжал троллейбус, и, если бы не натянутые над дорогой провода, столб смял бы общественный транспорт. Улицу тут же перекрыли. На время ремонтных работ движение автобусов и автомобилей направили по параллельной улице.
В соцсетях пермяки принялись бурно обсуждать инцидент. «Махнул рогами», «Город постепенно разрушается», «Столб сгнил и упал», «В Перми настолько суровые троллейбусы, что даже столбы вырывают с „корнем“», «Теперь точно троллейбусам хана», — написали пользователи в паблике во «ВКонтакте» «Мой город-Пермь».
Как пояснили «URA.RU» в отвечающей за установку опор компании МУП «ПермГорЭлектроТранс», во время инцидента никто не пострадал, на место выехала ремонтная бригада, которая демонтировала повисшую на электросетях опору. «Аварийная бригада убрала опору, вывезла с проезжей части. Этой ночью запланирована установка новой опоры. Причины падения опоры контактной сети электротранспорта выясняются», — пояснила пресс-секретарь «ПермГорЭлектроТранс» Анна Орлова. Она также отметила, что через два часа после случившегося улицу открыли для автобусов и автомобилей. Однако троллейбусы по этой улице не ездят до сих пор.
Как ранее писало «URA.RU», пермские власти планируют отказаться от троллейбусов из-за их неэффективности. В качестве замены предлагаются электроавтобусы и трамваи. Точные даты изменений в рамках транспортной реформы пока не называются.