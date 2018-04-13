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Главные новости Челябинской области
17:55  13 апреля 2018 0

В Челябинске остановлена голодовка в школе каратэ. Найдено решение, которое всех устраивает

Голодовка в спортивной школе олимпийского резерва Конас. Челябинск, голодовка, спортзал, каратэ
Тренеры и сотрудники школы «Конас» голодали с 4 апреляФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинской школе каратэ «Конас» остановлена голодовка, связанная с увольнением ее основателя Олега Строгонова. Компромиссное решение было найдено на встрече губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с руководителем исполкома Общероссийского народного фронта Алексеем Анисимовым.

«Мы нашли взаимопонимание с Борисом Александровичем по решению сложной ситуации вокруг школы „Конас“ и голодовки тренеров», — передает пресс-служба ОНФ слова Анисимова. Он отметил, что после того, как власти приняли вариант решения, который всех устраивает, Олег Строгонов вернется в школу на правах заместителя директора, а Юлия Чернякова (его бывший заместитель) возглавит организацию.

Председатель коллектива спортивной школы Владимир Холкин сообщил, что в школе довольны тем, как разрешился конфликт. «Мы выходим из голодовки. Я благодарен коллективу, спортсменам и родителям нашей спортивной школы, которые нас поддерживали», — передает пресс-служба ОНФ слова Холкина.

Конфликт между городскими властями и детской школой каратэ начался из-за так называемой оптимизации спортивных учреждений. На запрос ОНФ о причинах оптимизации администрация главы города ответила формально: «проводится с целью повышения эффективности и улучшения работы учреждений». 29 марта 2018 года был уволен основатель «Конаса» — Строгонов, — который руководил ей 30 лет. После это более 300 человек (родителей и детей-спортсменов) провели пикет. Непосредственно к голодовке привела информация о том, что 55 детей исключили из списка областной сборной по каратэ.

Семен Гринберг
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