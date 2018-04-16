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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:43  16 апреля 2018 1

СМИ сообщили о госпитализации Кобзона из-за проблем с сердцем

Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, кобзон иосиф
Иосиф Кобзон отправился на плановое обследование, уверяют его представителиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В российских СМИ появилась информация о госпитализации певца Иосифа Кобзона из-за проблем с сердцем. Представители артиста утверждают, что он проходит плановое обследование в одной из клиник Москвы.

По данным «Пятого канала», Кобзона госпитализировали из-за нарушения сердечных ритмов, спровицированного простудой. Эту информацию опровергла помощница Кобзона Варвара Виноградова, уточнив, что госпитализация не связана с какими-либо осложениями.

«У нас ничего не происходит. У нас все планово, и я не понимаю, что это за истерия. Иосиф Давыдович — пожилой человек, который периодически проходит плановые обследования. Я не понимаю, почему нужно было придавать этому такой странный оттенок. У нас все хорошо. Не надо пугаться. Даже администрация президента уже в испуге от СМИ», — цитирует Виноградову «Национальная служба новостей».

Ранее Кобзон отметился хамским поведением на праздновании юбилея своего коллеги Владимира Винокура. По завершении выступления певец отказался подписывать документы (необходимые организаторам для показа торжества по ТВ) и нецензурно выругался в адрес администратора мероприятия.

Сергей Макеев
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