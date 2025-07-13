Где запрещено появляться в купальнике и что за это грозит

Пребывание граждан в купальниках вне зон, предназначенных для купания, может трактоваться как нарушение установленных норм общественной морали. В таких случаях это может расцениваться как мелкое хулиганство. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.
«Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», — сообщил Русяев. Беседа с ним опубликована на портале Лента.ру.
Такие требования касаются нахождения, например, в городских парках, на улицах, детских площадках или даже в общественном транспорте. Юрист отметил, что в данной ситуации нарушение может повлечь за собой штраф в размере от 500 до 1 000 рублей. Помимо этого, за совершение мелкого хулиганства предусмотрено административное наказание в виде ареста сроком до 15 суток.
Ранее эксперты уже напоминали, что в летний период увеличивается число правонарушений, связанных с несоблюдением правил поведения в общественных местах, в том числе купанием в городских фонтанах и появлением в купальных костюмах вне специально отведенных зон. Такие действия также квалифицируются как мелкое хулиганство и влекут за собой административную ответственность в виде штрафов или ареста.
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