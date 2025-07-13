Где запрещено появляться в купальнике и что за это грозит

Юрист Русяев: появление в купальнике вне пляжа может стать поводом для ареста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нахождение в купальнике вне пляжа может стать нарушением закона
Нахождение в купальнике вне пляжа может стать нарушением закона Фото:

Пребывание граждан в купальниках вне зон, предназначенных для купания, может трактоваться как нарушение установленных норм общественной морали. В таких случаях это может расцениваться как мелкое хулиганство. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.

«Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», — сообщил Русяев. Беседа с ним опубликована на портале Лента.ру.

Такие требования касаются нахождения, например, в городских парках, на улицах, детских площадках или даже в общественном транспорте. Юрист отметил, что в данной ситуации нарушение может повлечь за собой штраф в размере от 500 до 1 000 рублей. Помимо этого, за совершение мелкого хулиганства предусмотрено административное наказание в виде ареста сроком до 15 суток.

Ранее эксперты уже напоминали, что в летний период увеличивается число правонарушений, связанных с несоблюдением правил поведения в общественных местах, в том числе купанием в городских фонтанах и появлением в купальных костюмах вне специально отведенных зон. Такие действия также квалифицируются как мелкое хулиганство и влекут за собой административную ответственность в виде штрафов или ареста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пребывание граждан в купальниках вне зон, предназначенных для купания, может трактоваться как нарушение установленных норм общественной морали. В таких случаях это может расцениваться как мелкое хулиганство. Об этом рассказал юрист Илья Русяев. «Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», — сообщил Русяев. Беседа с ним опубликована на портале Лента.ру. Такие требования касаются нахождения, например, в городских парках, на улицах, детских площадках или даже в общественном транспорте. Юрист отметил, что в данной ситуации нарушение может повлечь за собой штраф в размере от 500 до 1 000 рублей. Помимо этого, за совершение мелкого хулиганства предусмотрено административное наказание в виде ареста сроком до 15 суток. Ранее эксперты уже напоминали, что в летний период увеличивается число правонарушений, связанных с несоблюдением правил поведения в общественных местах, в том числе купанием в городских фонтанах и появлением в купальных костюмах вне специально отведенных зон. Такие действия также квалифицируются как мелкое хулиганство и влекут за собой административную ответственность в виде штрафов или ареста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...