21:26 17 апреля 2018 0

Певица должна родить в конце мая Фото: Светлана Лобода, Instagram

Украинская певица Светлана Лобода засветилась в футболке с изображением обложки альбома музыкальной рок-группы Rammstein, лидером которой является Тилль Линдеманн. Этим самым артистка подогрела слухи об отце своего будущего ребенка, родить которого она должна через несколько недель.

По информации Super, Лобода познакомилась с культовым немецким музыкантом прошлым летом на фестивале «Жара» в Баку. Рожать певице предстоит в конце мая, последние месяцы беременности она решила провести в Лос-Анджелесе. В Калифорнии артистка сейчас также работает над записью нового альбома.

Напомним, о том, что Светлана Лобода находится в положении, стало известно в начале марта. Из-за беременности она объявила, что делает перерыв в музыкальной карьере на время декретного отпуска. Ранее певица полностью отрицала близкую связь с 57-летним солистом группы Rammstein, писало «URA.RU».