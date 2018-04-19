16:21 19 апреля 2018 0

Парламентарий Линько поспорил с коллегой о нормах поведения Фото: скрин с видео NewsOne на youtube.com

Во время эфира на украинском телеканале NewsOne произошел конфликт между депутатами Верховной Рады Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько. Пока шли съемки, ведущему удавалось их разнимать, но за кулисами парламентарии все же подрались.

«Еще во время эфира нардепы довольно напряженно общались друг с другом. Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий Василий Голованов не дал этого сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены. Как только они вышли из эфира, произошла драка», — цитирует телеканал 360 заявление NewsOne по поводу инцидента.

Судя по кадрам, попавшим в Сеть, в результате драки Мельничук разбил нос Линько. Пострадавший заявил, что не будет писать заявление в полицию, но при этом намерен добиться, чтобы его коллега ответил за свое поведение по закону, пишет агентство Nation News.

Поводом для драки стало исключение Мельничука из фракции «Радикальной партии». Как заявил в ходе эфира Линько, это было сделано в связи с неподобающим поведением коллеги, уточняет «Федеральное агентство новостей».