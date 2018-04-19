Уральские металлурги за год потратили на охрану природы более 4 млрд рублей

Магнитогорский металлургический комбинат за 2017 год инвестировал в природоохранную деятельность 4,1 млрд рублей. До 2025 года на экологические мероприятия будет потрачено еще более 38 млрд, сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
В 2017 году на строительство и реконструкцию объектов по улучшению качества воздуха было направлено 2,6 млн рублей. В результате выбросы вредных веществ в атмосферу сократились на 2,5 тысячи тонн в год. В 2017 году комбинат реализовал 15 мероприятий по охране водных объектов, что обеспечило сокращение сбросов почти на 700 тонн в год. Компания также приступила к реализации масштабного проекта по реконструкции системы оборотного водоснабжения. В результате объем сточных вод сократится в 11 раз, а масса загрязняющих веществ снизится в семь раз.
Кроме того, в рамках программы по рекультивации Западного карьера горы Магнитной проведено озеленение 20 тысяч квадратных метров. Акция по озеленению городского пространства позволила украсить дворы 77 школ и детских садов 1000 саженцев ясеня и клена. В южных микрорайонах города появились 460 двухлетних сибирских елей.