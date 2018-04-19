Ученые обнаружили новую опасность курения

20:19 19 апреля 2018 1

Сигареты нарушают кровоснабжение головного мозга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курение в пять раз увеличивает риск инсульта. К таким выводам пришли исследователи из американского Университета Мэриленда в Балтиморе, изучив истории болезни нескольких сотен пациентов.

В исследовании приняло участие 615 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, перенесших инсульт. Для сравнения использовались данные 530 здоровых в том же возрастном диапазоне. Всех испытуемых ученые разделили на несколько групп, включая бывших курильщиков и тех, кто никогда не курил. Учитывалось также количество выкуриваемых сигарет в день, сообщает Lenta.ru.

По результатам исследования выяснилось, что риск инсульта у курильщиков на 88% выше, чем у некурящих. При этом значение имеет количество выкуриваемых в день сигарет. Так, если их менее 11, то вероятность инсульта увеличивается на 46%, а если больше двух пачек — в пять раз.