Пушков назвал Порошенко автором «комической истории Украины»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал неоднозначное высказывание президента Украины Петра Порошенко, назвавшего основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей». По мнению Пушкова, украинский лидер пытается создать комическую историю своей страны.
«Порошенко создает комическую историю Украины — и чем дальше, тем комичнее. Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы. Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку ни страны такой не было тогда, ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник», — цитирует Пушкова «Федеральное агентство новостей».
Ранее президент Украины неоднократно высказывался на тему истории Украины и России. В частности, Петр Порошенко обвинял Владимира Путина в попытке «украсть княжну Анну Ярославну» в российские учебники истории «на глазах у всей Европы».