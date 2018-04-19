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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:47  19 апреля 2018 0

В Совфеде высмеяли заявление Порошенко об «опрометчивом» основании Москвы. «Нужно выслать ему учебник истории»

Лидер Украины не в первый раз позволил критику МосквыФото: Wikipedia

Член Совета Федерации Франц Клинцевич посоветовал президенту Украины Петру Порошенко прочесть учебник истории за шестой класс. Подобным образом сенатор отреагировал на твит украинского лидера о том, что основание Москвы было «опрометчивым решением киевских князей». Кроме того, Порошенко предложил «восстановить историческую справедливость» и создать собственную независимую православную церковь.

По мнению сенатора, к подобного рода умозаключениям мог прийти лишь малообразованный человек. Своим высказыванием Порошенко обеспечил украинской власти роль «посмешища» на долгие годы, приводит слова Франца Клинцевича «Федеральное агентство новостей». Он также предложил выслать Порошенко школьные учебники по истории в качестве «гуманитарной помощи». «Может быть, нужно выслать ему хотя бы учебник истории за шестой-восьмой класс, тогда он, возможно, разобрался бы. Учебники нужны еще советские, ну, или российские, поскольку то, что пишут в украинских учебниках, вряд ли ему поможет», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Петр Порошенко удивил образованный мир неформальной выходкой. Лидер Украины позволил себе обратиться к президенту России Владимиру Путину на «ты», когда интервью в эфире одного из местных телеканалов коснулся темы миротворцев в районе Донецкой и Луганской областей, сообщает «Национальная служба новостей».

Павел Маркуш
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