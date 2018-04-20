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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:31  20 апреля 2018 0

На Урале закрывают театр, где показывали «порнографическую» пьесу

Пьесу про интимные отношения мужчины и женщины потребовали отменитьФото: сайт Молодежного театра

В Нижнем Тагиле с 21 апреля закроется Молодежный театр. Соответствующее требование выставила прокуратура Дзержинского района, сообщила начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина.

В здании театра нашли грубые нарушения противопожарной безопасности, в том числе аварийную кровлю и неисправность проводки. «Во избежание трагедии мы решили закрыть здание, в котором опасно находиться», — цитирует Юрчишину портал «Между строк». Она пообещала артистам подыскать другие площадки для репетиций постановок и организовать выездные спектакли.

Сегодня, 20 апреля, руководство театра прекратило срочный договор с некоторыми артистами и режиссером Татьяной Захаровой. Неясно, продлят ли договор с худруком Владимиром Вейде. По мнению Юрчишиной, «чиновники нашли оправдание, чтобы закрыть театр», так как в этом году в заведении было пять проверок прокуратуры, но ни одна не закрыла его на «технический простой». В районной прокуратуре и пресс-службе мэрии не смогли оперативно дать комментарий «URA.RU».

Ранее «URA.RU» писало, что месяц назад активисты потребовали отменить пьесу об интимных отношениях «С широко открытыми глазами» в Молодежном театре. Они посчитали ее показ недопустимым в заведении, рассчитанном на детско-юношескую аудиторию. Также ранее сотрудники театра пожаловались мэру Сергею Носову на директора Юлию Журавлеву, которая «грубо нарушала их права». 2 апреля руководителя театра уволили.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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