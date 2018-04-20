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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
20:03  20 апреля 2018 0

Олимпийская чемпионка из Югры родила сына. «Моя главная победа». ФОТО

Имя малыша Слепцова пока не называетФото: Светлана Слепцова, Instagram

Югорская биатлонистка Светлана Слепцова стала мамой. Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете родила мальчика весом 3,5 кг и ростом 53 см. Уроженка Ханты-Мансийска поделилась радостью со своими подписчиками в Instagram.

Фотографию бирки новорожденного 31-летняя мама подписала: «Моя главная победа. Мой сынок». Имя малыша Слепцова пока не называет. В комментариях к публикации подписчики выразили искренние слова поддержки и поздравления: «Светлана, вы обладательница самого главного титула! Звание „Мама“ — важнее и дороже всех наград!», «Светлана, поздравляю вас, счастья и здоровья всей семье!», «С большими поздравлениями от фанатов Камчатки!».

Напомним, что в ноябре 2017 года спортсменка получила пост советника губернатора Югры Натальи Комаровой. Ранее биатлонистка и уроженка Ханты-Мансийска собиралась на выборы в думу ХМАО.

Павел Маркуш
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