Югорская биатлонистка Светлана Слепцова стала мамой. Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете родила мальчика весом 3,5 кг и ростом 53 см. Уроженка Ханты-Мансийска поделилась радостью со своими подписчиками в Instagram.
Фотографию бирки новорожденного 31-летняя мама подписала: «Моя главная победа. Мой сынок». Имя малыша Слепцова пока не называет. В комментариях к публикации подписчики выразили искренние слова поддержки и поздравления: «Светлана, вы обладательница самого главного титула! Звание „Мама“ — важнее и дороже всех наград!», «Светлана, поздравляю вас, счастья и здоровья всей семье!», «С большими поздравлениями от фанатов Камчатки!».
Напомним, что в ноябре 2017 года спортсменка получила пост советника губернатора Югры Натальи Комаровой. Ранее биатлонистка и уроженка Ханты-Мансийска собиралась на выборы в думу ХМАО.