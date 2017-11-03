12:48 03 ноября 2017 3

Светлана Слепцова будет курировать вопросы спорта в Югре ФОТО: www.biathlonworld.com

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила нового советника, им стала олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова. Об этом 3 ноября «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.

В департаменте общественных и внешних связей региона подтвердили информацию о назначении биатлонистки. «Светлана Слепцова официально принята на госслужбу с первого ноября 2017 года. Курируемый блок — вопросы развития спорта», — сообщил агентству начальник управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей Галина Липатова.

Сама Светлана Слепцова в разговоре с журналистом «URA.RU» сообщила, что уже приступила к работе, но для более подробного комментария попросила перезвонить позже.

Стоит отметить, что Слепцова является мастером спорта России и почетной жительницей Ханты-Мансийска. В 2010 году она стала олимпийской чемпионкой в эстафете по биатлону в Ванкувере.