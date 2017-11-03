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03 ноября 2017
02 ноября 2017
01 ноября 2017
31 октября 2017
12:48  03 ноября 2017 3

Олимпийский чемпион назначен на должность советника губернатора ХМАО

Светлана Слепцова будет курировать вопросы спорта в ЮгреФОТО: www.biathlonworld.com

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила нового советника, им стала олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова. Об этом 3 ноября «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.

В департаменте общественных и внешних связей региона подтвердили информацию о назначении биатлонистки. «Светлана Слепцова официально принята на госслужбу с первого ноября 2017 года. Курируемый блок — вопросы развития спорта», — сообщил агентству начальник управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей Галина Липатова.

Сама Светлана Слепцова в разговоре с журналистом «URA.RU» сообщила, что уже приступила к работе, но для более подробного комментария попросила перезвонить позже.

Стоит отметить, что Слепцова является мастером спорта России и почетной жительницей Ханты-Мансийска. В 2010 году она стала олимпийской чемпионкой в эстафете по биатлону в Ванкувере.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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