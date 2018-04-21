В соцсетях сообщают, что часть челябинских светофоров не работает с вечера 20 апреля. На сегодняшний день люди пишут о неисправностях регуляторов на пересечениях улиц Братьев Кашириных и Чичерина, Скульптора Головницкого и Бейвеля, а также Молодогвардейцев и Комсомольского.
В разговоре с «URA.RU» сотрудница отдела пропаганды ГАИ по Челябинску Алена Безменова подтвердила наличие проблемы. «Проводятся ремонтные работы. На месте работают регулировщики». Причины аварий и детали в ведомстве не знают. Работы проводит СМЭУ ГАИ.
«Светофоры погасли. Полиции пока нет. Мужчина пытается разрулить ситуацию», — так о неисправностях сообщили в соцсетях накануне вечером.
Около восьми вечера очевидцы отмечали, что ситуация пришла в норму, когда на место прибыл профессиональный регулировщик. Однако сегодня неполадки продолжились. «Уже около недели светофоры падают. они тоже по айпи видать работают и их блочат вместо телеграмма?)» — отмечают челябинцы. «Никто не смотрит на знаки, едут как хотят, осторожнее)», — отмечают другие.