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Главные новости Челябинской области
11:20  21 апреля 2018 0

В Челябинске произошел транспортный коллапс. «Светофоры погасли. Полиции нет». ФОТО

Состояние дорог Екатеринбурга, светофор, сломался
Регуляторы движения отключились сразу на нескольких перекресткахФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В соцсетях сообщают, что часть челябинских светофоров не работает с вечера 20 апреля. На сегодняшний день люди пишут о неисправностях регуляторов на пересечениях улиц Братьев Кашириных и Чичерина, Скульптора Головницкого и Бейвеля, а также Молодогвардейцев и Комсомольского.

В разговоре с «URA.RU» сотрудница отдела пропаганды ГАИ по Челябинску Алена Безменова подтвердила наличие проблемы. «Проводятся ремонтные работы. На месте работают регулировщики». Причины аварий и детали в ведомстве не знают. Работы проводит СМЭУ ГАИ.

«Светофоры погасли. Полиции пока нет. Мужчина пытается разрулить ситуацию», — так о неисправностях сообщили в соцсетях накануне вечером.

Мужчина, который пытался регулировать движение в пятницу вечером
Фото: «Нетипичный Челябинск», «ВКонтакте»

Около восьми вечера очевидцы отмечали, что ситуация пришла в норму, когда на место прибыл профессиональный регулировщик. Однако сегодня неполадки продолжились. «Уже около недели светофоры падают. они тоже по айпи видать работают и их блочат вместо телеграмма?)» — отмечают челябинцы. «Никто не смотрит на знаки, едут как хотят, осторожнее)», — отмечают другие.

Фото с места, 21 апреля
Фото: Вадим Пургин, «ВКонтакте»

Семен Гринберг
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