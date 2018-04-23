Минфин начал борьбу с госкомпаниями из-за 200 миллиардов рублей

08:50 23 апреля 2018 0

Антон Силуанов переживает, что бюджет могут оставить без прибыли Фото: Илья Московец © URA.RU

Бюджет рискует недополучить 204 миллиарда рублей полагающихся ему дивидендов от госкомпаний. Глава Минфина Антон Силуанов направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо с описанием возникших рисков.

Согласно письму министра, основной спор возник о том, какую именно часть своей чистой прибыли госкомпании должны направить на выплату дивидендов. Изначально предполагалось, что это будет не менее 50%, но сейчас многие корпорации пытаются снизить эту планку, ссылаясь на различные трудности. Похожая проблема возникла и с получением государством промежуточных дивидендов за 2018 год, пишут «Ведомости».

В частности, сообщает в своем письме Силуанов, правление «Газпрома» предложило сохранить дивиденды на прошлогоднем уровне, отдав акционерам только 25% консолидированной прибыли. Уже только из-за этого бюджет может недополучить до 78 миллиардов рублей. Общие же потери бюджета могут составить 204 миллиарда. Для решения этой проблемы министр предлагает премьеру разработать специальные директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний, которые будут отстаивать интересы бюджета.

Как отмечает издание, скорее всего, усилия Минфина закончатся ничем. С одной стороны, госкомпании испытывают серьезные трудности в связи с введенным в отношении них режимом санкций. С другой, при существующих ценах на нефть бюджет и без того исполняется с профицитом и потратить «сверхдоходы» нефетегазового сектора правительство не сможет из-за существующего «бюджетного правила». В итоге кабмин, скорее всего, предпочтет рассматривать недополученную прибыль как форму субсидий, призванных поддержать компании.