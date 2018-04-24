07:55 24 апреля 2018 2

Начальник управления «М» ФСБ РФ Сергей Алпатов будет бороться с экономическими преступлениями Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Начальник управления «М» ФСБ России Сергей Алпатов переходит на новую должность в ведомстве. По информации нескольких источников, генерал-лейтенант займет пост первого заместителя начальника службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ.

Источники газеты «Коммерсант» сообщают, что Алпатов ожидает указа президента РФ о назначении в новое подразделение и завершает дела на прежнем посту. Генерал-лейтенант возглавлял управление «М» три года. За это время Алпатов вместе с подчиненными арестовал полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко, замдиректора ФСИН Олега Коршунова, а также высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы и Следственного комитета России за взятки и махинации.

Новая должность Алпатова предполагает присвоение ему звания генерал-полковника. По мнению экспертов, с новым начальником служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ сможет инициировать «еще более масштабные разоблачения».