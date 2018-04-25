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10:56  25 апреля 2018 1

Муниципальную УК в Перми лишили лицензий на управление домами

Недвижимость. Пермь, дом, недвижимость, стройка
Жилфонд муниципальной организации хотят передать коммерческой УКФото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермская муниципальная управляющая компания осталась без лицензий на работу с многоквартирными домами. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в краевой инспекции госжилнадзора. Открывая предприятие в 2015 году, администрация утверждала, что оно должно сформировать «определенный образец предоставления жилищных и коммунальных услуг».

По информации агентства, жилфонд муниципальной организации перейдет в дочернюю компанию, но уже коммерческую. Для этого потребуется согласие жителей. Собственник квартиры в доме под обслуживанием МУПа рассказал, что собрание уже назначено. «Информация о выборе иного способа управления или заключении договоров на 24 апреля 2018 года не поступала», — прокомментировали ситуацию в инспекции государственного жилищного надзора (ИЖГН). Инспекция направила в департамент ЖКХ администрации Перми письмо с просьбой «принять меры по управления многоквартирными домами».

В начале месяца «URA.RU» писало, что МУП создало фирму ООО «ПМУП „ГКТХ“», которая призвана упростить для чиновников процедуру госзакупок. Эта новость вызвала реакцию пермской антимонопольной службы: «Если ООО будет получать деньги от МУПа на закупки и передавать товар материнской компании, то это уже обход закона», — комментировала замруководителя УФАС по Пермскому краю Марина Кудрявцева.

Агентство «URA.RU» направило вопросы в администрацию Перми, чтобы узнать причины преобразований. Оперативный ответ на момент подготовки новости получить не удалось.

Максим Ишматов
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