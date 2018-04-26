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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:46  26 апреля 2018 0

Полиция: мэрия Екатеринбурга вместо работы по наведению порядка в городе перекладывает ответственность на других

Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, полиция россии, демонтаж киоска
Полиция вновь настаивает, что борьба с киосками — задача мэрииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская полиция раскритиковала мэрию Екатеринбурга за слабую борьбу с киосками, которые незаконно размещаются в центре города. По мнению МВД, городские чиновники перекладывают ответственность за снос ларьков на полицейских.

«Местным властям давно пора понять, что основные действующие лица в процессе ликвидации самостроев они, а не органы внутренних дел, на которые они перекладывают ответственность. Если администрация города действительно заинтересована в наведении порядка в данном вопросе, то почему бы не воспользоваться положительным опытом Москвы», — говорится в сообщении, которое размещено на главной странице сайта свердловской полиции.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Павел Пантюхин пояснил, что между полицейскими и чиновниками возникает недопонимание. «Бывают моменты, когда сотрудники мэрии пытаются переложить на нас работу по сносу киосков. Однако, согласно законам, демонтаж, вывоз и хранение таких объектов — полномочия администрации. Мы предлагаем воспользоваться опытом Москвы. Несколько лет назад, когда там сносили киоски, полицейские просто следили, чтобы рабочих не побили», — пояснил Пантюхин. В мэрии пообещали прокомментировать заявление МВД позже.

Ранее сотрудники полиции увозили демонтированные ларьки на специальные площадки. Летом 2016 года МВД отказалось от этой практики из-за конфликта с прокуратурой. Надзорный орган был недоволен тем, как содержатся изъятые киоски. На одного из полицейских, который участвовал в демонтаже, даже завели уголовное дело. После этого полиция отказалась демонтировать киоски и ограничилась выпиской штрафов. Ситуация накалилась в преддверии чемпионата мира по футболу. Киоски с шаурмой появились даже под окнами клубного дома «Тихвин». Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, в свою очередь, публично раскритиковала работу полиции по борьбе с киосками на заседании гордумы.

Данил Бардин
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