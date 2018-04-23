18:11 23 апреля 2018 0

Олег Дерипаска должен отказаться от контроля над «Русалом», заявили в Минфине США Фото: government.ru

США готовы смягчить санкции, введенные против российской компании «Русал», если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. Об этом сообщили в американском министерстве финансов.

«В соответствии с правилами OFAC, стороны могут быть исключены при демонстрации изменений в тех обстоятельствах, которые привели к их включению (в список. — прим.ред.). В случае с „Русалом“ … США могут смягчить санкции в случае лишения и отказа от контроля над „Русалом“ Олегом Дерипаской», — приводит сообщение ведомства агентство RNS. После сообщения Минфина акции «Русала» подорожали почти на 16%. Их цена поднималась до 26,39 руб. за ценную бумагу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за санкций «Русалу» грозят массовые сокращения. Уже в июне численность рабочих Братского и Иркутского алюминиевых заводов может уменьшиться на 10-15%. Минпромторг между тем рассматривает возможность покупки экспортного алюминия у компании.