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24 апреля 2018
09:44  24 апреля 2018 0

Акции «Русала» взлетели более чем на 30%

Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск, куйвашев евгений, русал, соловьев владислав
Акции «Русала» растут на биржеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Акции компании «Русал» выросли на 31,58% — до двух гонконгских долларов за одну ценную бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов Гонконгской фондовой биржи.

Подорожание произошло после заявления о возможном снятии санкций с российского алюминиевого гиганта. Ранее в минфине США заявили, что ограничения с «Русала» снимут только при условии, если президент алюминиевой компании миллиардер Олег Дерипаска откажется от контроля над предприятием, передает агентство Nation News. После сообщения американского ведомства 23 апреля акции «Русала» подорожали почти на 16% — до 26,39 рублей за ценную бумагу.

В начале апреля Штаты объявили о новых антироссийских санкциях. В санкционном списке оказались многие предприниматели и подконтрольные им компании. В частности, под ограничения попал Олег Дерипаска и находящиеся под его контролем En+ Group, ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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