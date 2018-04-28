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Главные новости Югры
12:59  28 апреля 2018 0

Югорские энергетики готовятся обеспечить бесперебойное электроснабжение во время паводка

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, наводнение, одок, паводок
В регионе близится весенний паводок, который может сопровождаться авариями на сетяхФото: Николай Бастриков © URA.RU

Компания энергоснабжения Нижневартовска «Горэлектросеть» готовит город к предстоящему весеннему паводку. Сотрудники реализуют мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию возможных технологических нарушений в электросетях, и предупреждают жителей соблюдать меры безопасности.

На предприятии создали противопаводковую комиссию, которая ежедневно следит за энергообъектами, находящимися в зонах подтопления. Компания организовала круглосуточное дежурство оперативно-выездной бригады, обеспечила аварийный запас необходимых материалов, оборудования и спецтехники, с персоналом проведены инструктажи и противоаварийные тренировки. Кроме того, проведены осмотры и проверки водооткачивающей техники и электроустановок. Распределительные пункты электроэнергии очистили от снега. Специалисты обследовали и укрепили береговую линию Рязанского Егана за территорией «Горэлектросети».

Все мероприятия по обеспечению надежного электроснабжения согласованы с местными властями и единой дежурно-диспетчерской службой города ГОЧС. В случае возникновения нештатных ситуаций АО «Горэлектросеть» готова применить схемы резервного электроснабжения потребителей. В связи с половодьем энергетики напоминают жителям о необходимости соблюдения мер безопасности. Так, строго запрещается приближаться, а тем более предпринимать самостоятельные действия по устранению аварий. О любых повреждениях в электроустановках необходимо сообщать в производственно-диспетчерскую службу АО «Горэлектросеть» по тел.: 8-(3466)-26-07-78, 8-(3466)-26-08-85.

Ксения Томашова
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