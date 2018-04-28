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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:51  28 апреля 2018 0

«Русал» остается под санкциями, несмотря на уход Дерипаски из руководства En+

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Компании Олега Дерипаски оказались под давлением со стороны Минфина СШАФото: Вениамин Фарготов © URA.RU
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Уход Олега Дерипаски из состава Совета директоров En+ Group не гарантирует автоматического исключения из санкционного списка Минфина США компании «Русал», входящей в структуры данной группы компаний. Об этом говорится в официальном ответе американского ведомства агентству Reuters.

«Сокращение доли, принадлежащей человеку, который находится под санкциями, само по себе не является основанием для исключения из санкционного списка», — говорится в сообщении Минфина США. В ответе также указывается, что ведомство проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого запроса на удаление из санкционного списка.

27 апреля Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ Group, которой принадлежит контрольный пакет акций «Русала». В сообщении компании отмечалось, что решение принимается для исполнения требований управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Ранее американское финансовое ведомство заявило, что Вашингтон может исключить «Русал» из санкцинного списка, если Дерипаска откажется от контроля над компанией, напоминает RT.

Сергей Макеев
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