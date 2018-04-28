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Главные новости Челябинской области
16:36  28 апреля 2018 0

Челябинских ветеранов привезли к Вечному огню на машинах ритуальной службы

Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мемориал, вечный огонь
В городе проходит акция «Маршрут памяти»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ветеранов Великой Отечественной войны привезли к мемориалу «Вечный огонь» на автомобилях похоронного бюро «Долг». Соответствующий снимок распространили в социальных сетях, его активно обсуждают местные жители.

Как сообщили в администрации Челябинска, сегодня, 28 апреля, в городе проходит социальная акция «Маршрут памяти», посвященная 73-летию Победы. В акции принимают участие ветераны, они посещают мемориалы. Однако перевозят ветеранов почему-то на машинах компании «Долг», оказывающей похоронные услуги.

В мэрии города «URA.RU» рассказали, что автомобили не относятся к бюро ритуальных услуг, а речь идет об общественной организации «Люди долга». В самой компании «Долг» на вопрос журналиста агентства не ответили, объяснив это тем, что сейчас уполномоченных на разговоры сотрудников нет на месте. Сейчас фирма проводит так называемую «Вахту памяти» — уборку могил участников ВОВ. Константин Билан, который является совладельцем «Долга», ситуацию не прокомментировал, сославшись на занятость. Между тем на сайте мэрии имеется информация, что Билан также возглавляет ту самую общественную организацию «Люди долга».

Горожане заметили, что ветеранов везли именно на таких автомобилях, только без надписи «Похоронная служба»
Фото: Ритуальные услуги в Челябинске компания «Долг», «ВКонтакте»

Дарья Корчак
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