Ученые выяснили, как победить «ускоритель» рака в организме человека

01:37 29 апреля 2018 0

Новый метод борьбы с раком крови не имеет побочных эффектов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ученые из университета Бостона нашли эффективный метод борьбы против Т-клеточной лейкемии. Согласно результатам исследования, при уменьшении содержания опасного белка в злокачественных клетках, рост опухоли останавливается.

Специалистам американского университета удалось обнаружить белок UFD1, который способствует развитию агрессивной Т-клеточной лейкемии. Медики выяснили, высокий уровень содержания UFD1 в пораженных болезнью тканях увеличивает агрессивность лейкоза. Однако при 50-процентном снижении активности генов, отвечающих за синтез опасного белка в злокачественных клетках, опухоль перестает расти. Ученые также отмечают, что при данном методе борьбы с лейкозом не возникает побочных эффектов, пишет «Лента.ру».

Лейкемия — общее название группы злокачественных заболеваний кроветворной системы. При Т-клеточной разновидности рака крови смертность наступает в 20% случаях у детей и в 50% — у взрослых.