{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:37  29 апреля 2018 0

Ученые выяснили, как победить «ускоритель» рака в организме человека

Клипарт 2, кровь, пробирки, анализы, медицинские исследования
Новый метод борьбы с раком крови не имеет побочных эффектовФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ученые из университета Бостона нашли эффективный метод борьбы против Т-клеточной лейкемии. Согласно результатам исследования, при уменьшении содержания опасного белка в злокачественных клетках, рост опухоли останавливается.

Специалистам американского университета удалось обнаружить белок UFD1, который способствует развитию агрессивной Т-клеточной лейкемии. Медики выяснили, высокий уровень содержания UFD1 в пораженных болезнью тканях увеличивает агрессивность лейкоза. Однако при 50-процентном снижении активности генов, отвечающих за синтез опасного белка в злокачественных клетках, опухоль перестает расти. Ученые также отмечают, что при данном методе борьбы с лейкозом не возникает побочных эффектов, пишет «Лента.ру».

Лейкемия — общее название группы злокачественных заболеваний кроветворной системы. При Т-клеточной разновидности рака крови смертность наступает в 20% случаях у детей и в 50% — у взрослых.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров