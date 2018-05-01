Есть пострадавшие и погибшие
В центра города Сан-Паулу в Бразилии загорелся небоскреб. По предварительной информации, один человек погиб, трое пропали без вести.
Как сообщают местные власти, здание было заброшено. Но, как говорят местные СМИ, в нем постоянно жили бездомные. В момент пожара несколько человек находились в высотке и были вынуждены выпрыгивать из окон, чтобы спасти свою жизнь.
В итоге небоскреб обрушился. Сейчас район оцеплен, на месте ЧП работают спасатели и пожарные, передает Nation News.