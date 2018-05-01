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01 мая 2018
Главные новости Москвы
15:45  01 мая 2018 0

В Бразилии рухнул горящий небоскреб. Спасаясь от смерти, люди прыгали из окон. ВИДЕО

Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
Есть пострадавшие и погибшиеФото: pixabay.com

В центра города Сан-Паулу в Бразилии загорелся небоскреб. По предварительной информации, один человек погиб, трое пропали без вести.

Как сообщают местные власти, здание было заброшено. Но, как говорят местные СМИ, в нем постоянно жили бездомные. В момент пожара несколько человек находились в высотке и были вынуждены выпрыгивать из окон, чтобы спасти свою жизнь.

В итоге небоскреб обрушился. Сейчас район оцеплен, на месте ЧП работают спасатели и пожарные, передает Nation News.

Валерий Дорофеев
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