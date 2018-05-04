20:26 04 мая 2018 0

Спортсменку отстранили после доклада Ричарда Макларена ФОТО: группа «[В] БИАТЛОНЕ», «ВКонтакте»

Биатлонистка и уроженка Пермского Края Екатерина Глазырина, ныне проживающая в Екатеринбурге, планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации. Спортсменку отстранили от соревнований за нарушения антидопинговых правил.

«Я буду подавать апелляцию в CAS на решение IBU, это будет в ближайшую неделю после праздников. Я в любом случае буду судиться», — цитирует RT Глазырину. Спортсменку возмутило решение союза биатлонистов, которое было основано только на одном докладе Ричарда Макларена. По ее мнению, IBU не представило никаких доказательств и фактов. «Я буду бороться до конца, буду отстаивать свое имя», — подчеркнула биатлонистка.

Ранее стало известно, что международный союз биатлонистов (IBU) на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил биатлонистку Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях, пишет «Федеральное агентство новостей». Имя спортсменки фигурировало в части, где говорилось о подозрении в употреблении допинга.