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04 мая 2018
20:26  04 мая 2018 0

Уральская биатлонистка Глазырина отреагировала на дисквалификацию за допинг. «Я буду бороться до конца»

Спортсменку отстранили после доклада Ричарда МакларенаФОТО: группа «[В] БИАТЛОНЕ», «ВКонтакте»

Биатлонистка и уроженка Пермского Края Екатерина Глазырина, ныне проживающая в Екатеринбурге, планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации. Спортсменку отстранили от соревнований за нарушения антидопинговых правил.

«Я буду подавать апелляцию в CAS на решение IBU, это будет в ближайшую неделю после праздников. Я в любом случае буду судиться», — цитирует RT Глазырину. Спортсменку возмутило решение союза биатлонистов, которое было основано только на одном докладе Ричарда Макларена. По ее мнению, IBU не представило никаких доказательств и фактов. «Я буду бороться до конца, буду отстаивать свое имя», — подчеркнула биатлонистка.

Ранее стало известно, что международный союз биатлонистов (IBU) на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил биатлонистку Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях, пишет «Федеральное агентство новостей». Имя спортсменки фигурировало в части, где говорилось о подозрении в употреблении допинга.

Иван Шестак
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