Анастасия Шубская выложила фотографию сестры, обеспокоившую поклонников
Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская выложила в Instagram фотографию своей сестры Марии Нахапетовой в купальнике. Комментаторы тут же озаботились состоянием здоровья Марии.
«Мать двоих детей. Бесит слегка», — написала она под снимком, на котором ее сестра в бикини отдыхает на пляже. Сама Анастасия, видимо, хотела продемонстрировать прекрасную фигуру Марии, однако пользователи тут же заподозрили у последней анорексию.
Позднее Шубская, чтобы успокоить комментаторов, выложила фото сестры во время ужина. Так она продемонстрировала, что у Марии нет расстройства пищевого поведения.