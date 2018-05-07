Путин поблагодарил членов правительства за работу

Избранный президент РФ Владимир Путин в последний день перед вступлением в должность собрал всех членов правительства в Кремле и поблагодарил их за работу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства», — цитирует RT Пескова. По его словам, Путин выразил слова благодарности всем членам кабмина, сотрудникам министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, которые стоят перед Россией.
Песков подчеркнул, что глава государства особо отметил вклад премьер-министра Дмитрий Медведева в работу кабмина. Путин отметил, что минувшие шесть лет были наполнены неординарными событиями и новыми вызовами в стране и во всем мире, передает ФБА «Экономика сегодня». По мнению президента РФ, правительство проявило твердость и последовательность, а также готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения.
Напомним, что инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится в понедельник, 7 мая. Церемония вступления в должность главы государства завершится смотром Кремлевского полка и молебном в Благовещенском соборе Кремля. С началом церемонии российский лидер отправится из рабочего кабинета в первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец. После этого он пройдет по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где и состоится торжественная процедура вступления в должность.