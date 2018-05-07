{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
06 мая 2018
03:50  07 мая 2018 0

Путин поблагодарил членов правительства за работу

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Владимир Путин особо отметил вклад премьера Дмитрия Медведева в работу кабминаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избранный президент РФ Владимир Путин в последний день перед вступлением в должность собрал всех членов правительства в Кремле и поблагодарил их за работу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства», — цитирует RT Пескова. По его словам, Путин выразил слова благодарности всем членам кабмина, сотрудникам министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, которые стоят перед Россией.

Статья по теме
Инаугурация Путина покажет, что ждет страну в ближайшие шесть лет

Песков подчеркнул, что глава государства особо отметил вклад премьер-министра Дмитрий Медведева в работу кабмина. Путин отметил, что минувшие шесть лет были наполнены неординарными событиями и новыми вызовами в стране и во всем мире, передает ФБА «Экономика сегодня». По мнению президента РФ, правительство проявило твердость и последовательность, а также готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения.

Напомним, что инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится в понедельник, 7 мая. Церемония вступления в должность главы государства завершится смотром Кремлевского полка и молебном в Благовещенском соборе Кремля. С началом церемонии российский лидер отправится из рабочего кабинета в первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец. После этого он пройдет по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где и состоится торжественная процедура вступления в должность.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров