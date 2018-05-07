Жириновский предложил Медведеву включить уральца в новое правительство

22:03 07 мая 2018 0

Владимир Сысоев, как и остальные из «списка Жириновского», является членом ЛДПР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменского депутата Госдумы Владимира Сысоева выдвинули на должность министра природных ресурсов. Инициативу озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы предложили Дмитрию Медведеву наших кандидатов на включение в состав правительства. <…> Все они — еще достаточно молодые люди, но они уже успели себя проявить, потому что давно работают именно в своих сферах», — сообщил Жириновский в своем Telegram-канале, представив на суд общественности шесть однопартийцев. Все предложенные кандидатуры действительно уже занимают высокие посты в предложенных ведомствах.

Так, тюменец Владимир Сысоев в настоящее время является первым зампредом комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Помимо него, ЛДПР предложила замглавы комитета Госдумы по образованию Бориса Чернышова на пост министра образования. Главу комитета ГД по спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева — на роль министра туризма. Помимо них, Жириновский хочет видеть в правительстве Александра Курдюмова (министром ЖКХ), Ярослава Нилова (министром труда) и Алексея Островского (министром юстиции)

Ранее выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра Дмитрий Медведев озвучил список чиновников, которые должны войти в правительство. Он не стал называть имена министров, зато назвал имена своих заместителей. Среди них: Антон Силуанов в роли первого вице-премьера, Ольга Голодец — заместитель по вопросам культуры и спорта, а глава Счетной Палаты Татьяна Голикова возьмет на себя социальные вопросы.