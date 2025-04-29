За каждой надписью судьба человека: граффити на Рейхстаге, история их появления. Фоторепортаж

Советские солдаты оставили свой след на стенах Рейхстага в мае 1945 года
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Надписи на стенах Рейхстага стали основой для истории
Надписи на стенах Рейхстага стали основой для истории Фото:
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Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В мае 1945 года, после ожесточенных боев за Берлин, советские солдаты оставили на стенах Рейхстага тысячи надписей — имена, даты, названия родных городов, боевых подразделений и даже признания в любви. Эти «автографы Победы» были нанесены всем, что попадалось под руку: ножами, штыками, гильзами, краской и даже углем от сгоревших конструкций. Для бойцов это был способ запечатлеть свое присутствие в сердце поверженного Третьего рейха и оставить память о тех, кто не дожил до этого дня. Как выглядят сохранившиеся «автографы» — в материале URA.RU.

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В мае 1945 года, после ожесточенных боев за Берлин, советские солдаты оставили на стенах Рейхстага тысячи надписей — имена, даты, названия родных городов, боевых подразделений и даже признания в любви. Эти «автографы Победы» были нанесены всем, что попадалось под руку: ножами, штыками, гильзами, краской и даже углем от сгоревших конструкций. Для бойцов это был способ запечатлеть свое присутствие в сердце поверженного Третьего рейха и оставить память о тех, кто не дожил до этого дня. Как выглядят сохранившиеся «автографы» — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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