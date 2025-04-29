В мае 1945 года, после ожесточенных боев за Берлин, советские солдаты оставили на стенах Рейхстага тысячи надписей — имена, даты, названия родных городов, боевых подразделений и даже признания в любви. Эти «автографы Победы» были нанесены всем, что попадалось под руку: ножами, штыками, гильзами, краской и даже углем от сгоревших конструкций. Для бойцов это был способ запечатлеть свое присутствие в сердце поверженного Третьего рейха и оставить память о тех, кто не дожил до этого дня. Как выглядят сохранившиеся «автографы» — в материале URA.RU.
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