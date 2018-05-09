Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» гибридной войной России против Украины, ЕС и США

02:30 09 мая 2018 0

Петр Порошенко назвал «Бессмертный полк» частью гибридной войны Фото: сайт президента Украины

Акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, стран Евросоюза и США. С таким заявлением выступил украинский лидер Петр Порошенко на акции «Первая минута мира» в рамках Дня памяти и примирения.

«Даже „Бессмертный полк“ Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России», — добавил Порошенко, отметив, что понимает желание украинцев почтить память предков, которые завоевали победу во Второй мировой войне.

В 2015 году, как напоминает РИА «Новости», Верховная рада изменила название Дня победы, убрав упоминание о Великой Отечественной войне. Теперь 9 мая называют «Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов».