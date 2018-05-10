{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
12:25  10 мая 2018 0

Многодетным семьям Курганской области отказывают в льготах

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги, рубли
Льготы многодетным приходится выбивать через судФото: Pixabay

В Курганской области многодетной семье отказали в льготе на покупку печного топлива. Чтобы семья смогла получить положенную скидку 30%, в дело пришлось вмешаться прокурорам.

Как пояснили в надзорном ведомстве, ОАО «Петуховский лесхоз» отказалось предоставлять льготы на дрова, ссылаясь на то, что до сих пор не прописан порядок возмещения этих расходов со стороны государства. Требование прокуратуры прекратить нарушать права зауральцев лесхоз обжаловал. Однако суд встал на сторону многодетной семьи и обязал общество предоставить скидку. Получить комментарий у представителей лесхоза на момент публикации материала не удалось — на звонки корреспондента агентства никто не ответил.

Ранее с похожей проблемой столкнулись многодетные семьи Кургана — в льготах на газ им отказали из-за долга властей перед ресурсонабжающей организацией в размере 6,5 млн рублей. В администрации ущемленным горожанам посоветовали обратиться в суд. Кроме того, как сообщало «URA.RU», нерасторопность зауральских чиновников оставила многодетные семьи без бесплатной земли.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров