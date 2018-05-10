Многодетным семьям Курганской области отказывают в льготах

В Курганской области многодетной семье отказали в льготе на покупку печного топлива. Чтобы семья смогла получить положенную скидку 30%, в дело пришлось вмешаться прокурорам.
Как пояснили в надзорном ведомстве, ОАО «Петуховский лесхоз» отказалось предоставлять льготы на дрова, ссылаясь на то, что до сих пор не прописан порядок возмещения этих расходов со стороны государства. Требование прокуратуры прекратить нарушать права зауральцев лесхоз обжаловал. Однако суд встал на сторону многодетной семьи и обязал общество предоставить скидку. Получить комментарий у представителей лесхоза на момент публикации материала не удалось — на звонки корреспондента агентства никто не ответил.
Ранее с похожей проблемой столкнулись многодетные семьи Кургана — в льготах на газ им отказали из-за долга властей перед ресурсонабжающей организацией в размере 6,5 млн рублей. В администрации ущемленным горожанам посоветовали обратиться в суд. Кроме того, как сообщало «URA.RU», нерасторопность зауральских чиновников оставила многодетные семьи без бесплатной земли.