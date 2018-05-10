Власти Тюменской области намерены ускорить строительство школ. Регион столкнулся с дефицитом мест в общеобразовательных учреждениях и чрезмерной загруженностью существующих школ. Учебные заведения в будущем рискуют не пройти приемку контрольных ведомств на предмет соответствия противопожарной безопасности. О возможных корректировках соответствующих госпрограмм на 2019-й и последующие годы сообщила «URA.RU» пресс-секретарь губернатора региона Ольга Фролова.
По данным собеседницы, в первую очередь вопрос касается наиболее крупных городов региона — Тюмени и Тобольска. «Эти муниципалитеты очень быстро развиваются, потому общеобразовательные учреждения нужно строить в них более высокими темпами», — комментирует Фролова.
Осенью 2017 года в Тюмени сели за парты свыше 90 тысяч школьников, в том числе 11,5 тысячи первоклассников. Педагоги школы №63, к примеру, были вынуждены сформировать сразу 26 первых классов. Всего в областном центре работают 54 общеобразовательных школы. Наиболее остро ситуация с дефицитом мест обстоит в микрорайонах Европейский, Ямальский-1 и Ямальский-2, а также на Лесобазе, Обороне, Мысу, Плеханово и Казарово.
Губернатор Владимир Якушев поручил департаменту информатизации собрать воедино сведения по всем критериям, задействованным в вопросе. Также необходимо разработать специальную мониторинговую программу для дальнейшего разрешения сложившейся ситуации.
Проблема загруженности школ может существенно осложнить отношения областного департамента образования и науки с контрольными службами. У Госпожнадзора МЧС России, в частности, существует целый ряд требований к образовательным объектам. Например, детей запрещено размещать на этажах с одним эвакуационным выходом. Не допускается нахождение более 50 несовершеннолетних в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ.
Вопросы противопожарной безопасности в России вновь оказались на повестке дня после катастрофы, произошедшей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В результате повсеместного нарушения фундаментальных норм и возникшего пожара погибли 60 человек. В большинстве своем это дети, которые находились в игровых зонах и кинотеатрах.