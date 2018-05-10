Заместитель Кокорина продал Cadillac и стал самым богатым вице-губернатором Зауралья

19:17 10 мая 2018 0

Вице-губернатор Вадим Шумков оказался богаче своих коллег Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель аппарата правительства Курганской области Вадим Шумков по итогам 2017 года стал самым обеспеченным из всех зауральских вице-губернаторов. Его годовой доход превысил 3,287 млн рублей. Такие данные опубликованы в четверг, 10 мая, на официальном сайте областного правительства.

В 2016 году доходы Шумкова были скромнее — он заработал менее 2,5 млн рублей. Впрочем, сведения за 2017 год указаны с учетом продажи имущества. Вероятно, заместитель губернатора продал легковой автомобиль Cadillac GMT 166 (SRX), который был в его собственности год назад, однако сейчас в декларации отсутствует. В собственности Шумкова вообще нет ни одного объекта недвижимого имущества и ни одного транспортного средства. Зато в его пользовании находится квартира площадью 209 кв. м.

Больше 3 млн рублей по итогам прошлого года заработал и Николай Григорьев — первый вице-губернатор, возглавляющий представительство региона при Правительстве России. Доходы его супруги скромнее — всего 114,4 тыс. рублей. В собственности их семьи имеется шесть соток земли и жилой дом площадью 292,7 кв.м, а также автомобиль Hyundai Sonata. Директор регионального департамента природных ресурсов Эдуард Гусев также заработал свыше 3 млн рублей. В его собственности больше нет автомобиля «Шевроле Нива», однако появилась Toyota Prado, остались ВАЗ-21061 и автомобильный прицеп. Кроме того, в декларации Гусева теперь отсутствуют три земельных участка общей площадью 9,5 тыс. кв. м.

Эдуард Гусев продал автомобиль и земельные участки, благодаря чему попал в тройку самых богатых вице-губернаторов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первый вице-губернатор Виктор Сухнев заработал за год немногим менее 2,73 млн рублей. В 2016 году его доходы были немного скромнее. Жена Сухнева, как и год назад, получила около 700 тыс. рублей. В их собственности имеется три земельных участка с тремя домами, но нет ни одного автомобиля. Еще один первый вице-губернатор, Сергей Пугин (возглавляет региональный департамент АПК), заработал за год более 2,18 млн рублей. В прошлом году он приобрел Wolkswagen Tiguan (ранее у него не было своего автомобиля). Его жена, судя по всему, продала принадлежащий ей автомобиль Kia Ceed.

Среди заместителей главы Зауралья более двух миллионов рублей также заработали Владимир Зубрин (занимается внешнеэкономическими связями) и Сергей Чебыкин (директор департамента экономического развития). Кроме того, доход в 2 млн рублей задекларировал начальник главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов, который не является заместителем губернатора. Остальные вице-губернаторы заработали меньше. Сведения об их доходах и имуществе можно посмотреть здесь.