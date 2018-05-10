21:52 10 мая 2018 0

Алла Пугачева отметила 9 мая в кругу семьи Фото: Алла Пугачева, Instagram

Максим Галкин продемонстрировал своим фанатам, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми отметил День Победы. Однако многих подписчиков празднование, устроенное звездным семейством, возмутило и показалось глумлением над подвигом предков.

Артист разместил видео с праздника на своей странице в Instagram. На кадрах запечатлены дети Галкина и Пугачевой с военной символикой — на Гарри надета солдатская пилотка и Георгиевская ленточка. Вместе с сестрой Лизой он таскает надувную ракету, а помогает им сама Алла Пугачева — в коротком платье с надписями на английском языке.

«Сумасшествие… Превратили память о войне в милитаризованный цирк. Хорошо, что дети имеют фан. Но они веселятся из-за батутов и развлечений, а не из-за памяти о войне», — возмутился один из фанатов Максима Галкина. «Зачем вот только детей рядить в военную форму? И таскать хоть и надувные, но орудия убийства?», «Этот веселый маскарад — глумление над войной, насмешка над подвигом дедов», — вторят ему другие подписчики.