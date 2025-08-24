Скрылись члены ОПГ, которые крали деньги у участников СВО в Шереметьево

Четверо участников организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся систематическим хищением денег у военнослужащих, принимавших участие в спецоперации и прибывавших в аэропорт «Шереметьево», сумели скрыться. В материалах суда также отмечается, что как минимум одного из разыскиваемых фигурантов удалось задержать и взять под стражу.
«По делу необходимо установить местонахождение четырех участников преступного сообщества, объявить им заочно предъявленные обвинения и избрать меры пресечения», — сказано в материалах. Информацию передает РИА Новости.
В отношении некоторых подозреваемых суд уже вынес заочные решения об аресте. Об этом сообщил источник, осведомленный о ходе следствия.
В рамках данного уголовного дела арестованы почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин, а также другие участники группировки. Следствие полагает, что члены ОПГ похищали деньги у военнослужащих, прибывающих в международный аэропорт «Шереметьево», совершая кражи, вымогательство и мошенничество.
В состав преступной группы входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе представители линейного управления МВД России в аэропорту. Злоумышленники целенаправленно выбирали в качестве жертв военнослужащих, принимавших участие в СВО. Значительная часть эпизодов связана с незаконным завышением стоимости услуг такси. Сообщники выбирали в аэропорту участников спецоперации, предлагая им услуги по перевозке пассажиров по изначально разумной стоимости. Однако по завершении поездки стоимость значительно увеличивалась. Например, изначально озвученные две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, а 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Расчет осуществлялся как посредством перевода, так и через банковский терминал. В случае отказа передать требуемую сумму пострадавшим угрожали применением физической силы.
В одном из эпизодов, как следует из документов, сообщники предложили одному из военнослужащих алкоголь. Дождавшись, пока он утратит бдительность, злоумышленники с помощью терминала похитили с его банковской карты 615 тысяч рублей. Аналогичным образом у другого участника СВО было похищено 28 тысяч рублей. В рамках одного производства расследуются 14 уголовных дел, связанных с организацией и участием в преступном сообществе. Материалы также содержат сведения о 20 эпизодах хищения денег у граждан.
