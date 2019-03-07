В скандале с учителем сейчас разбирается департамент образования Фото: Алексей Гущин © URA.RU

У двух девочек-подростков из Кондинского района Югры начались неприятности после того, как они выложили в социальных сетях видео, где учитель географии морткинской школы выругался на уроке матом. Информацию об этом в своем аккаунте «ВКонтакте» распространила мать одной из учениц.

«Моя дочь выложила видео, где на уроке географии учитель, обращаясь к ученику, говорит матерное слово. Сегодня с утра начались угрозы со стороны администрации школы. И дело на нас в полиции заведут, и с колледжа выгонят, даже позвонили отцу и вызвали в школу, хотя дочь там даже не учится», — написала в посте Елена Голышева. Видео девочке переслала подруга, которая как раз является ученицей этой школы. По словам женщины, руководство учебного заведения начало оказывать давление на девушек, чтобы запись исчезла из интернета.

«Судя по тому сколько учеников и их родителей мне отписались, это далеко не единичный случай, просто руководство школы запугивает детей и их родителей», — продолжила мысль мать девочки. После публичной огласки в ситуации разбираются уже на окружном уровне.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» глава Кондинского района Анатолий Дубовик сказал, что сейчас проводится проверка. Пока установлено, что факт нецензурного выражения учителем в присутствии детей имел место быть. За это педагог понесет дисциплинарное наказание. «Вообще, у этого учителя вполне хорошая репутация. Но вот произошел такой случай. В школе с родителями проведено собрание, у них претензий нет. Насчет давления на девочек по поводу удаления видео, мне пока ничего не известно», — сказал чиновник. В адрес департамента образования Югры отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.