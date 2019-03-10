Трехкратная олимпийская чемпионка и победитель Чемпионата мира—2019 по биатлону в Эстерсунде, сестра экс-биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина дала комментатору Дмитрию Губерниеву «безголосое» интервью. Видео необычной беседы опубликовал телеканал «Матч-ТВ» в своем Twitter-аккаунте.
Оказалось, что спортсменка накануне соревнований заболела и потеряла голос. «Однако это не мешает Анастасии Кузьминой ни побеждать, ни давать интервью», — говорится в анонсе беседы. На видео Губерниев задавал ей односложные вопросы, на которые биатлонистка могла ответить, кивая головой.
10 марта ее брат, олимпийский чемпион по биатлону и уроженец Тюмени Антон Шипулин дебютировал на «Первом канале» в качестве комментатора чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде. В эфире спортсмена поддерживали четырехкратный чемпион мира в эстафетах Николай Круглов и спортивный журналист Дмитрий Терехов.
Невероятно милое интервью с Кузьминой, в котором она не произнесла ни слова ????— Матч ТВ (@MatchTV) 9 марта 2019 г.
А здесь полный выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым»:https://t.co/xjX37AzY5N pic.twitter.com/RhPggOGtc4