Губерниев взял «безголосое» интервью у олимпийской чемпионки, сестры Шипулина. ВИДЕО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 20:20
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Заключительный этап кубка мира по биатлону. Тюмень, биатлон, огневой рубеж, стрельба, стрельба в стойке
Губерниев беседовал с безголосой спортсменкой почти две минутыФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Трехкратная олимпийская чемпионка и победитель Чемпионата мира—2019 по биатлону в Эстерсунде, сестра экс-биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина дала комментатору Дмитрию Губерниеву «безголосое» интервью. Видео необычной беседы опубликовал телеканал «Матч-ТВ» в своем Twitter-аккаунте.

Оказалось, что спортсменка накануне соревнований заболела и потеряла голос. «Однако это не мешает Анастасии Кузьминой ни побеждать, ни давать интервью», — говорится в анонсе беседы. На видео Губерниев задавал ей односложные вопросы, на которые биатлонистка могла ответить, кивая головой.

10 марта ее брат, олимпийский чемпион по биатлону и уроженец Тюмени Антон Шипулин дебютировал на «Первом канале» в качестве комментатора чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде. В эфире спортсмена поддерживали четырехкратный чемпион мира в эстафетах Николай Круглов и спортивный журналист Дмитрий Терехов.

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