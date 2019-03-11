США будут диктовать России цены на нефть

Добыча сланцевой нефти изменит расклад на рынке Фото: Алексей Андронов © URA.RU

США будут доминировать на рынке нефти в ближайшие годы, что позволит Вашингтону опредеять цены на нефть для России и мира, заявил «URA.RU» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Ранее Международное энергетическое агентство представило ежегодный доклад по рынку нефти, согласно которому США к 2023 году могут обойти Россию и приблизиться к лидеру экспорта нефти и нефтепродуктов — Саудовской Аравии.

«За последние два года американцы значительно нарастили добычу нефти — примерно на 25%. Это колоссальный рост. Благодаря активизации американской стороны цены на черное золото будут падать», — констатирует директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Избыток предложения способен обвалить цены на нефть по аналогии с концом 2014 года, полагает аналитик отдела анализа рынков управления инвестиционного консультирования АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его словам, достаточно превышения спроса на 1-2% в течение нескольких лет для того, чтобы цены выросли на 20-40%.

«Даже если Россия и ОПЕК будут сокращать добычу, то США просто начнут занимать их место на рынке, так как они не состоят в картеле (ОПЕК) и свободны в своих возможностях», — пояснил экономист. Снижению цен также будет способствовать развитие добычи сланцевой нефти в США, добавляет Николаев. «В этом году у США усилится трубопроводная инфраструктура, которая позволит обеспечивать перекачку сланцевой нефти к портам», — указал он.

Для России подобное развитие событий может обернуться экономическим кризисом, пояснил Николаев. «В России сохраняется сырьевая экономика, мы по-прежнему сильно зависим от нефти», — заключил экономист. Напомним, в 2018 году доходы от продажи нефти и газа составили 37% бюджета страны.