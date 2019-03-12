Полпред Цуканов озаботился отсутствием губернатора Куйвашева 23 февраля и пообещал проверку

Вместо Куйвашева в церемонии принял участие Бидонько Фото: uralfo.gov.ru

Полпредство президента в УрФО намерено проверить причины, по которым губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отсутствовал в субботу, 23 февраля, на возложении цветов к памятнику Георгию Жукову у штаба ЦВО. Об этом «URA.RU» рассказали очевидцы, принимавшие участие в церемонии.

«Николай Николаевич, услышав, что Евгений Владимирович отменил участие в возложении, вслух заявил, что будет разбираться. Сказал, что „в тяжелое для страны время губернатор должен быть с народом“», — передал примерное содержание претензии один из участников церемонии.

Вместе с Цукановым цветы к памятнику советского маршала возложили вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, а также другие офицеры, ветераны и чиновники.

Узнать подробности предстоящей проверки в самом полпредстве не удалось. В департаменте информполитики Свердловской области также не смогли оперативно объяснить отсутствие главы региона 23 февраля.