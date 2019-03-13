Вице-губернатор ХМАО Андрей Зобницев, который курирует ЖКХ, строительство и дорожное хозяйство, приступил к поискам преемника директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Егора Ковальчука. Об этом 13 марта «URA.RU» сообщил источник в югорском правительстве.
«Отставка Ковальчука стала неожиданностью для югорского правительства. Поэтому каких-либо готовых кадровых решений у властей нет. Сейчас поиском нового руководителя департамента занимается заместитель губернатора Андрей Зобницев, который, в отличие от многих своих коллег, чаще всего ищет людей внутри региона, а не за его пределами», — сообщает собеседник. Также он добавил, что главным кандидатом на данный момент является заместитель Ковальчука Сергей Эрнст.
Сам Зобницев подтвердил «URA.RU» информацию о подборе кандидатов на должность Ковальчука. «Паралича в этой сфере быть не может. ЖКХ и энергетика — это повседневные нужды граждан. Поэтому 14 числа у Егора Викторовича последний день работы, а с 15 числа на эту должность временно будет назначен его заместитель Сергей Эрнст. Конечно, в данный момент я подбираю кандидата. Моя задача — чтобы руководство департамента было полностью укомплектовано», — прокомментировал Зобницев. Также он добавил, что одним из возможных кандидатов на должность постоянного директора ведомства является Сергей Эрнст. «К работе действующего заместителя никаких претензий нет», — отметил Зобницев.