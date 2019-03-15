УФСБ проводит выемку документов в администрации Перми

Управление ФСБ по Пермскому краю проводит оперативные мероприятия в администрации краевого центра. Об этом сообщила начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Наталья Шушпанова.
По словам представителя горадминистрации, выемка документа проводится в департаменте экономики и промышленной политики. «В январе контрольно-аналитический департамент администрации Перми провел внутреннюю проверку департамента экономики в части контроля за размещением рекламных конструкций, — написала Шушпанова в сети Facebook. — Заключение проверки было направлено в надзорные органы. 15 марта сотрудники УФСБ проводят оперативные мероприятия в департаменте».
Руководитель информаналитического департамента добавила, что поводом к январской проверке послужили низкие темпы демонтажа незаконной рекламы и неэффективное ведение работы с исками и претензиями. Работа отдельных сотрудников была признана неудовлетворительной.