14 марта 2019
13 марта 2019

УФСБ проводит выемку документов в администрации Перми

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 12:34
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ пришли в горадминистрацию после внутреннего раследованияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление ФСБ по Пермскому краю проводит оперативные мероприятия в администрации краевого центра. Об этом сообщила начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Наталья Шушпанова.

По словам представителя горадминистрации, выемка документа проводится в департаменте экономики и промышленной политики. «В январе контрольно-аналитический департамент администрации Перми провел внутреннюю проверку департамента экономики в части контроля за размещением рекламных конструкций, — написала Шушпанова в сети Facebook. — Заключение проверки было направлено в надзорные органы. 15 марта сотрудники УФСБ проводят оперативные мероприятия в департаменте».

Руководитель информаналитического департамента добавила, что поводом к январской проверке послужили низкие темпы демонтажа незаконной рекламы и неэффективное ведение работы с исками и претензиями. Работа отдельных сотрудников была признана неудовлетворительной.

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