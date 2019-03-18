Французский музыкант требует с Киркорова 272 млн рублей

Французский композитор и музыкант Дидье Маруани подал иск против российского артиста Филиппа Киркорова. За нарушение авторских прав француз требует 272 миллиона рублей.
«Дидье Маруани подал иск на сумму 272 млн рублей о защите авторских прав против российского исполнителя Филиппа Киркорова в Таганский районный суд Москвы», — сообщает RNS со ссылкой на адвоката Маруани Евгения Тарло. По словам Тарло, Киркоров, композитор Егор Попков и принадлежащие им компании нарушили авторские права.
В 2016 году Маруани уже пытался судиться с Киркоровым. Тогда французский музыкант потребовал 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни «Жестокая любовь», которая, по мнению француза, является переработкой его произведения «Symphonic Space Dream». Иск в суде принят не был.