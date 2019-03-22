21 марта 2019
20 марта 2019

Двадцатилетней югорчанке грозит тюрьма за секс с подростком

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 11:31
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Вся информация передана в Следственный комитет, где и будет принято решениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Двадцатилетней югорчанке грозит срок за половое сношение с подростком, не достигшим 16-летия. Об этом 22 марта «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в Лангепасе в марте этого года. «Несмотря на то, что секс между девушкой и подростком случился по обоюдному согласию, она все равно нарушила закон РФ, который запрещает сексуальные контакты с лицом, не достигшим возраста согласия (16 лет). Материал направлен в Следственный комитет, где и будет принято итоговое решение. Надеюсь, силовики проявят гуманизм в данной ситуации и учтут все смягчающие обстоятельства», — резюмирует инсайдер.

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В пресс-службе югорского следственного управления СКР подтвердили, что по данному сообщению начата процессуальная проверка.

Напомним, аналогичный случай произошел в соседнем ЯНАО. 32-летняя жительница Ноябрьска неоднократно вступала в связь с двумя подростками. Против женщины было возбуждено уголовное дело, и теперь ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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