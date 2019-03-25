Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в убийстве полевых командиров Гиви и Моторолы

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 18:15
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Двойной агент Василий Прозоров заявил, что теракты на командиров донбасского ополчения готовили в СБУФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Война на Украине

Полевых командиров в Донбассе Моторолу и Гиви уничтожили украинские силовики. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года был двойным агентом российских спецслужб.

«По Мотороле и Гиви я на сто процентов уверен, что это была спецоперация Пятого управления СБУ и Сил специальных операций ВСУ», — передает слова Прозорова РИА «Новости». Ранее Прозоров обвинил украинские власти в катастрофе малайзийского Boeing в 2014 году.

Командир батальона «Спарта» Арсен Павлов (Моторола) был взорван в лифте своего дома в 2016 году. Глава батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) погиб в 2017 году в результате теракта.

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